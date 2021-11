Kontrolle bei Investoren, Transfers & Co.: Neue Behörde soll Englands Fußball reformieren

Die britische Regierung begrüßt Vorschläge für eine unabhängige Aufsichtsbehörde im englischen Fußball. Das teilte Sportministerin Nadine Dorries am Donnerstag mit. Eine große Umfrage unter Fans sowie Vertretern des englischen Fußballverbands, der Ligen, Trainer- und Spielergewerkschaften war zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Kontrollinstanz im Fußball notwendig sei. Die Umfrage hatte die Regierung nach dem Ärger um Pläne für eine europäische Super League im April in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch veröffentlicht. Man arbeite mit Hochdruck an einem Aktionsplan, der im Frühling präsentiert werden soll, sagte Dorries. "Wir sind an einem Wendepunkt für den Fußball in diesem Land."