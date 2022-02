"Premier League ist mein Traum": Union-Stürmer Taiwo Awoniyi liebäugelt mit Rückkehr nach England

Taiwo Awoniyi ist in der Bundesliga in der laufenden Spielzeit der Top-Torjäger von Union Berlin. Langfristig sieht sich der 24-Jährige jedoch in England. Der Angreifer betonte, dass es sein Traum sei, künftig in der Premier League zu spielen. Zudem sprach er über den Winter-Abgang von Sturm-Partner Max Kruse.