Premier League steigert TV-Einnahmen: Neuer Vertrag mit NBC bringt wohl 2,4 Milliarden Euro

NBC verkündete die Einigung mit der Premier League am Donnerstag (Ortszeit), machte zu den finanziellen Rahmenbedingungen aber keine Angaben. Der neue Vertrag läuft bis einschließlich der Saison 2027/2028 und umfasst alle 380 Spiele jeder Saison.

"Wir freuen uns, unseren neuen US-Übertragungsvertrag mit NBC-Sports bekannt zu geben. Sie waren in den letzten neun Spielzeiten ein brillanter Partner für die Premier League. NBC-Sports hat die Popularität der Liga in den Vereinigten Staaten in dieser Zeit durch seine fantastische Berichterstattung und Werbung erheblich gestärkt", sagte Premier-League-Boss Richard Masters.