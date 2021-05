Nach Super-League-Debakel: Premier League verlangt Verpflichtungserklärung der Klubbesitzer

Nach dem Ärger um die Super League will die englische Premier League ihre Vereine mit einer neuen Regel davon abhalten, in Zukunft ähnliche Projekte zu lancieren. Die Klubbesitzer sollen verpflichtet werden, eine Charta zu unterzeichnen, in der sie sich den Grundprinzipien der Liga verschreiben. Ein Verstoß dagegen werde mit deutlichen Sanktionen bestraft. "Einige wenige Klubs dürfen nicht so eine Spaltung verursachen", teilte die Liga am Montag mit. Die sechs englischen Topklubs Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham und Arsenal zählten zu den Initiatoren der nach heftigen Protesten verworfenen europäischen Super League.

