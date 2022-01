Während Premier-League-Spiel gegen Brentford: Einbruch bei Victor Lindelöf von Manchester United

Erneut ist ein Fußballer aus der Premier League Opfer eines Einbruchs geworden. Diebe stiegen bei Victor Lindelöf ein, während der Schwede am Mittwochabend mit Rekordmeister Manchester United beim FC Brentford in London spielte. Das teilte der Klub von Trainer Ralf Rangnick am Freitag der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Lindelöfs Frau und zwei Kinder waren während des Einbruchs zu Hause, blieben aber unverletzt. Sie hätten sich verstecken und in einem Zimmer einschließen können, schrieb Maja Nilsson Lindelöf in einer Instagram-Story.

