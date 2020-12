Premier League vor Pause wegen Corona? Bericht: Klub-Bosse beraten über Unterbrechung

Immer mehr positive Corona-Fälle bei den Teams, am Montag musste wegen eines Corona-Ausbruchs bei Manchester City sogar das Liga-Spiel gegen den FC Everton kurzfristig abgesagt werden: In der Premier League sorgt die Pandemie für Durcheinander. Am Dienstag erwischte es Ex-RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl, der wegen eines positiven Corona-Tests in seinem Haushalt nicht beim Spiel seines FC Southampton gegen West Ham United an der Seitenlinie stehen darf. Wann reagiert die Liga? Wie die renommierte englische Zeitung Telegraph berichtet, könnte es schon bald soweit sein. So sollen verschiedene Klub-Bosse bereits in losen Gesprächen über eine kurzfristige Unterbrechung der Saison diskutiert haben. Anzeige

Im Gespräch ist dem Bericht zufolge eine zweiwöchige "Abkühlphase" im nächsten Monat, um die Verbreitung des Coronavirus, dessen Mutation England aktuell zu schaffen macht, einzudämmen. So würden einige Vereinsvorstände eine Pause für "unvermeidlich" halten, gerade angesichts des am kommenden Wochenende anstehenden FA-Cups. Gerade viele kleinere Klubs hätten viele an Corona erkrankte Spieler zu beklagen und hätten auch schon Spiele verschieben müssen. Die Sorge der Bosse sei, dass auch viele FA-Cup-Spiele von Absagen betroffen sein könnten - und die Saison so zu einem noch größeren Flickenteppich werde.

Allerdings: Sollte die Saison jetzt tatsächlich unterbrochen werden, könnte der für den 23. Mai geplante Termin für den letzten Spieltag wohl nicht eingehalten werden. Ein Termin-Chaos droht, auch weil die Europameisterschaft schon am 11. Juni beginnt.