Premier League kompakt: West Ham zieht mit ManCity gleich - Farke-Team weiter sieglos

Aston Villa - West Ham United 1:4 (1:2)

West Ham United bleibt das Team der Stunde in der Premier League - und schickt sich an, die großen Teams weiter zu ärgern. Die Londoner setzten sich am Sonntagabend mit 4:1 (2:1) bei Aston Villa durch und halten damit den Anschluss ans Spitzen-Trio. Die Gäste erwischten einen perfekten Start in die Begegnung. Keine zehn Minuten waren gespielt, als Ben Johnson die Führung für West Ham erzielte. Nach einer ansehnlichen Einzelaktion vollendete er den Angriff mit einem Flachschuss ins Eck (7.). Lediglich kurz geschockt vom frühen Rückstand schaltet Aston Villa wieder den Vorwärtsgang an und versuchte über Spielmacher und Nationalspieler Declan Rice schnellstmöglich den Ausgleichstreffer zu erzielen. Und sie wurden belohnt. Mit einem strammen Schuss konnte Ollie Watkins West-Ham-Torwart Lukasz Fabianski zum Ausgleich überwinden (34.). Doch wieder konnten die "Hammers" schnell regieren. Dieses Mal war es Rice, der nur kurze Zeit später sein Team wieder in Führung brachte. Mit einem präzisen Abschluss stellte der 22-Jährige den alten Abstand vor der Pause wieder her (39.). Anzeige

Kurz nach Wiederanpfiff schwächten sich die Gastgeber dann selbst. Ezri Konsa wusste sich kurz vor dem eigenen Sechzehner als letzter Mann nicht anders zu helfen, als per Foul das vermeintliche 3:1 zu verhindern. Schiedsrichter Christopher Kavanagh entschied nach Blick auf die Videobilder auf Rot für den Innenverteidiger von Aston Villa (50.). Zehn Minuten vor Schluss brach West-Ham-Akteur Pablo Fornals den Bann. Mit seinem Treffer sorgte der 25-Jährige für die Vorentscheidung (80.). Den Schlusspunkt der Begegnung setzte dann aber noch ein anderer. Teamkollege Jarrod Bowen erzielte den Treffer zum 4:1-Endstand (84.) - wettbewerbsübergreifend der fünfte Sieg in Folge. Somit festigt West Ham den vierten Tabellenplatz hinter Chelsea, Liverpool und dem nun punktgleichen Titelverteidiger Manchester City. Am kommenden Sonntag wartet dann das Topspiel gegen den FC Liverpool auf die Mannschaft von Trainer David Moyes. Aston Villa rutscht dagegen im Tableau weiter ab und ist nun 15..

Norwich City - Leeds United 1:2 (0:0)

Die Krise hält an: Norwich City um den deutschen Trainer Daniel Farke hat den ersten Saisonsieg in der Premier League knapp verpasst. Gegen Leeds United setzte es am Sonntag eine 1:2 (0:0)-Niederlage. In den ersten 45 Minuten egalisierten sich beide Teams und die Partie war geprägt von viel Kampf und wenigen spielerischen Höhepunkten. Mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Josh Sargent, Milot Rashica und Ozan Kabak in der Startelf nahm die Begegnung jedoch nach der Pause an Fahrt auf. Innerhalb von vier Minuten fielen alle Treffer der Partie. Leeds-Akteur Raphinha war es, der sein Team nach Vorlage von ManUnited-Leihgabe Daniel James in Führung brachte (56.). Keine zwei Zeigerumdrehungen später kamen die Schützlinge von Farke jedoch wieder zurück. Nach einer Ecke stieg Andrew Omobamidele am höchsten und setzte den Ball per Unterkante der Latte ins Gehäuse (58.). Lange hielt der Tabellenletzte aus Norwich das Remis allerdings nicht. Dieses Mal war es Leeds, das die schnelle Antwort parat hatte. Rodrigo Moreno schloss nach Vorlage von Englands Nationalspieler Kalvin Phillips ab und setzte den Ball nicht unhaltbar für Norwich-Schlussmann Tim Krul zur erneuten Führung in die Maschen (60.) - und zum Endstand.