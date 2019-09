Premier League inside: Deshalb werden West Ham und Leicester den Topklubs gefährlich

Zum Anfang ein bisschen Statistik. In der Bundesliga gibt es drei Vereine, die in den vergangenen drei Saisons in der Abschlusstabelle immer unter den ersten Sechs waren, nämlich den FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Rundherum herrschte Abwechslung. Zweimal schafften es Bayer Leverkusen und Hoffenheim in den jüngsten drei Spielzeiten in den erlesenen Zirkel, jeweils einmal Borussia Mönchengladbach, Schalke, der 1. FC Köln, Hertha BSC und der VfL Wolfsburg.

In der Premier League dominieren sechs Klubs - nun könnte es sich ändern

Deutlich eingefahrener ist die Lage in der Premier League. In den vergangenen drei Jahren landeten immer die gleichen sechs Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs. In unterschiedlicher Reihenfolge natürlich, aber doch als geschlossene Gesellschaft. Kein Mitbewerber konnte das Kartell aus den beiden Klubs aus Manchester, den Londoner Vertretern Arsenal, Chelsea und Tottenham und dem FC Liverpool durchbrechen.

Die Chancen sind gut, dass sich das in dieser Saison ändert. Sie könnte das Ende der so genannten Big Six bedeuten. Manchester City und Liverpool machen auch diesmal wieder den Meister unter sich aus, wenn nichts Übernatürliches passiert. Dahinter herrscht allerdings offener Wettkampf. Vier Vereine müssen um ihre Zugehörigkeit zu den ersten Sechs bangen. Manchester United operiert seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson planlos. Arsenal und Chelsea sind im Umbruch mit den Trainern Unai Emery und Frank Lampard. Tottenham leidet unter einem schweren Kater nach dem verlorenen Champions-League-Finale.

Die Mittelklasse-Klubs proben den Aufstand

Sie könnten in dieser Saison verdrängt werden, weil die Mittelklasse den Aufstand probt. Der notorische Chaos-Klub West Ham ist stark in die Saison gestartet, auch dank des Ex-Frankfurters Sébastien Haller. Beim AFC Bournemouth zahlt sich die Arbeit des dienstältesten Premier-League-Trainers Eddie Howe aus. Der FC Everton hat große Ambitionen mit Zugängen wie Moise Kean von Juventus und einem geplanten neuen Stadion, muss aber konstanter werden.

Am meisten beeindruckt von den Emporkömmlingen aus der Mittelschicht bislang Leicester City. Die Mannschaft spielt unter Trainer Brendan Rodgers wieder mit Konzept. Der einstige Freiburger Çağlar Söyüncü macht den für fast 90 Millionen an Manchester United verkauften Abwehrchef Harry Maguire vergessen, Spielmacher James Maddison wird mit David Beckham verglichen und Jamie Vardy ist vor dem Tor schon fast wieder so gnadenlos wie auf dem Weg zum Sensationstitel 2016. Es war das bislang letzte Mal, dass nicht die gleichen sechs Vereine in der Premier League auf den Plätzen eins bis sechs landeten. In dieser Saison könnte es wieder so weit sein.

