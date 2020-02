Premier League Inside: Deshalb ist die Winterpause in England eine Farce

Der englische Fußball hat in der jüngeren Vergangenheit allerhand Neuerungen erlebt, die nicht funktionieren wie gewünscht. Der Videobeweis, der seit dieser Saison in der Premier League zum Einsatz kommt, stiftet an jedem Wochenende Verwirrung bei Fans, Spielern und Trainern.

Das vor zwei Jahren gestartete Experiment mit der verkürzten Transferphase wurde gerade wieder eingestellt, weil die Vereine der reichsten Liga der Welt erkannt haben, dass sie sich damit gegenüber der Konkurrenz in Spanien, Italien oder Deutschland selbst schwächen. Und auch die neue Winterpause in der Premier League ist eine Farce, die dringender Überarbeitung bedarf, wenn sie eine Zukunft haben soll.