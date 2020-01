Trotz des komfortablen 13-Punkte-Vorsprungs in der Premier League will sich Liverpools Trainer Jürgen Klopp noch nicht der frühen Meisterschaftsparty der Fans anschließen. Nach dem 2:0-Sieg zu Hause gegen Manchester United stimmten die Fans "Wir werden die Liga gewinnen" an. Natürlich dürften sie das singen, sagte Klopp nach dem Spiel. "Aber wir werden noch nicht Teil dieser Party sein", zitierte die englische BBC den deutschen Fußballtrainer. "Wir sind hier, um zu arbeiten. Die Atmosphäre ist sehr positiv, aber ich muss konzentriert bleiben." Als nächstes Schritt auf dem Weg zum Titel warten die Wolverhampton Wanderers auf die Reds.