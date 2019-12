Manchester City tritt am Freitagabend bei den Wolverhampton Wanderers an (20.45 Uhr). Und der amtierende Meister muss nach dem Sieg des FC Liverpool bei Leicester City gewinnen, um an den Reds dranzubleiben. City-Trainer Pep Guardiola lobt vor der Partie in Wolverhampton besonders einen Spieler - Sergio Agüero. "Sergio ist unersetzlich. Ich habe noch nie gesehen, dass ein großer Star wie er so bescheiden ist, er ist so lustig. Es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten und wie er meine Entscheidungen akzeptiert, auch wenn es für ihn nicht funktioniert hat. Große Stars wie er können das manchmal nicht akzeptieren", betonte Pep.