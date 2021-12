Spielabsagen, Ausbrüche und Co.: Wie die Premier League auf einen neuen Corona-Negativrekord reagiert

Den Klubs in der britischen Premier League droht ein weiterer schwieriger Corona-Winter. Die Ankunft der Omicron-Variante in England lässt auch die Elite-Liga nicht unberührt. Am Dienstag musste das Spiel von Manchester United bei Aufsteiger FC Brentford abgesagt werden, nachdem mehrere Personen beim Klub von Ralf Rangnick positiv auf COVID-19 getestet wurden. Nachdem schon am Wochenende die Partie zwischen den Tottenham Hotspur und Brighton wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Londonern nicht stattfinden konnte, ist es bereits die zweite Spielabsage binnen einer Woche. Und die Premier League sah sich daher nun gezwungen, die Hygiene-Regeln zu verschärfen. Anzeige

Wie die Liga am Montagabend bekannt gab, werden die sogenannten "Notfallmaßnahmen" wieder eingeführt. Für die Klubs gilt nun ein engeres Test-Regiment. Außerdem müssen in Innenräumen wieder Masken getragen und Abstand gehalten werden. Die Nachricht kam, nachdem die Liga die Testzahlen für die vergangenen Woche veröffentlicht hatte: 42 Personen bei den Vereinen waren Corona-positiv – ein neuer Negativrekord.

Die Liga wolle die Situation in Zusammenarbeit mit der britischen Regierung und den örtlichen Behörden weiter im Blick behalten. Die Prognosen für die kommenden Wochen sind nicht gut: Die britische Regierung erwartet, dass die Omikron-Variante bis Mitte Dezember die dominante Corona-Variante auf der Insel sein werde und weitete die Corona-Maßnahmen in England zuletzt ebenfalls schon aus. Die Zuschauer-Regeln oder gar der Spielbetrieb sind allerdings noch nicht betroffen. Lediglich ein Impfnachweis oder ein negativer Antigen-Test ist für den Stadionbesuch ab Mittwoch notwendig.

Bei insgesamt vier Premier-League-Teams kam es in den vergangenen Tagen zu größeren Corona-Ausbrüchen: Neben United und Tottenham auch bei Aston Villa und Brighton. Während bei Tottenham am Sonntag die Spieler ins Training zurückkehrten, die nicht positiv getestet wurde, um am Donnerstag gegen Leicester City irgendwie eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, trainiert United noch nicht wieder. Villas Spiel gegen Norwich war zunächst nicht gefährdet und auch Brightons Partie am Mittwoch gegen Wolverhampton verschob die Liga zunächst nicht.

Atemprobleme bei Lindelöf wohl nicht durch Corona-Infektion ausgelöst