Mit Spielern aus dem Ort: Überrascht TSV 03 Sievershausen bei Premiere im Bezirk?

Das könnte zusätzliche Motivation sein: Eine SPORTBUZZER-Umfrage hat ergeben, dass nur etwa 2 Prozent der User an den Klassenerhalt des TSV 03 Sievershausen glauben – das ist der niedrigste Wert aller acht Mannschaften in der Bezirksliga 5. „Das haben alle Spieler gelesen, dass sie von den Leuten als Letzter eingestuft werden. Das werden die Jungs in den Punktspielen nicht vergessen“, sagt Trainer Matthias Salzmann. Für den Coach steht fest, dass es für den unerwarteten Aufsteiger nur um den Klassenerhalt gehen kann. „Wir wollen überraschen“, sagt er.

"Erst einmal an das höhere Niveau gewöhnen"

Eine Überraschung, in der Vorrunde die Aufstiegsrunde zu erreichen, hält er allerdings für utopisch. „Realistisch betrachtet kommen wir dort oben nicht hin.“ Dass die Punkte aus den Begegnungen dieser Liga nicht in die spätere Abstiegsrunde mitgenommen werden, sieht er als großen Vorteil für die Aufsteiger. „Wir haben so keinen Druck und können uns an das höhere Niveau erst einmal gewöhnen.“ Das solle aber nicht bedeuten, dass der TSV Spiele leichtfertig herschenken werde. „Wenn ein Spiel in die Hose geht, tut es nicht gleich so weh“, erklärt er.