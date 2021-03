Premiere im DFB-Tross: Leverkusen-Youngster Wirtz bekommt Lehrer gestellt

Bildung ist wichtig, auch für Fußball-Stars. Florian Wirtz kommt bei seiner ersten Berufung in den Kreis der Nationalmannschaft um das Büffeln für die Schule nicht herum. "Wir haben das erste Mal im Betreuerstab auch einen Lehrer, weil Florian auch noch Abitur macht", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Montag in Düsseldorf. Lehrer im DFB-Tross sind bei Junioren-Länderspielen üblich. Bei der A-Auswahl sorgt Wirtz nun für die Pauker-Premiere. Anzeige

Der 17 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen steht wie der gerade 18 gewordene Jamal Musiala vom FC Bayern München erstmals im Kader der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw. "Ich freue mich sehr, dass beide dabei sind", sagte Bierhoff vor dem Start in die WM-Qualifikation mit den Spielen gegen Island (25. März), in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31. März) über die Teenager.

Kimmich und Gosens fehlen beim DFB-Treffen 26 Akteure hat Löw berufen. Beim Treffpunkt fehlte Joshua Kimmich. Der Bayern-Profi soll nach einer Erkältung aber spätestens am Dienstag zum Team stoßen. Verteidiger Robin Gosens reiste aus Bergamo mit einer Muskelverletzung an, die genauer untersucht werden muss. Die kurze Vorbereitung auf den Auftaktgegner Island beginnt auf dem Trainingsplatz erst am Dienstag - mit Musiala und Wirtz. Löw schwärmt von den Offensivtalenten, die er "behutsam an das höchste Level" heranführen will. Sie verkörpern die ganz junge Generation für die Zeit nach dem Bundestrainer Löw, der seinen Posten nach der EM räumen wird.