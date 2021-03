Premiere digital und emotional: Die Sportlerehrung des SC DHfK Leipzig

Leipzig. Er drehte das Rad in die emotionale Richtung und war dabei in bester Gesellschaft: Franz Groß, der jüngere Bruder von Bahnrad-Olympiahoffnung Felix (22), zeichnete am Sonntag im Einspieler zur virtuellen Sportlerehrung des SC DHfK Leipzig ein Bild des ehrgeizigen und zugleich bodenständigen Athleten. Verraten wurde auch, dass die Jungs bei gemeinsamen Trainingsfahrten immer gewettet hatten, wer zuerst am Ortsschild ist. „Viel Erfolg und bleib gesund“, gab es für den Sieger mit auf den Weg nach Tokio.

