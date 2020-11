Premiere in Turin: Französin Frappart erste weibliche Schiedsrichterin in der Champions League

Große Ehre für Stéphanie Frappart: Die französische Schiedsrichterin gibt am Mittwoch ein besonderes Debüt. Sie pfeift als erste weibliche Schiedsrichterin ein Spiel in der Champions League der Männer. Die 36-Jährige wurde von der UEFA für das Spiel von Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo gegen Dynamo Kiew am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) eingeteilt. Das gab der europäische Fußballverband am Montag bekannt. Anzeige

Frappart hat in Frankreich eine ähnliche Vorreiterrolle inne wie Bibiana Steinhaus in Deutschland bis zu ihrem Rücktritt im Oktober. Im April des vergangenen Jahres leitete sie erstmals eine Begegnung in der französischen Ligue 1. Zudem kam Frappart schon mehrfach in UEFA-Wettbewerben der Männer zum Einsatz - erstmals im Sommer 2019 beim Duell des FC Liverpool gegen den FC Chelsea im Supercup (7:6 nach Elfmeterschießen). In dieser Spielzeit pfiff sie zwei Europa-League-Partien. Nun folgt ihr Auftritt auf der großen Königsklassen-Bühne.