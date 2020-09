Premiere im Supercup: Bibiana Steinhaus pfeift den FC Bayern gegen den BVB

Bibiana Steinhaus leitet den Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Mittwoch. Damit feiert die beste deutsche Schiedsrichterin eine Premiere - erstmals pfeift eine Frau die Partie zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften um den Supercup.

Für Steinhaus wird es der erste Einsatz als Spielleiterin in dieser Saison sein. An den beiden bisherigen Bundesliga-Spieltagen wurde sie vom DFB nicht als Hauptschiedsrichterin eingesetzt. In München wird sie nun erstmals eine Partie mit BVB-Beteiligung leiten.