"Historischer Erfolg": Erstmals drei Athleten aus Hannover im vorläufigen Olympiakader

Es ist nicht so, dass sie der Konkurrenz komplett auf der Nase herumgeturnt wären. Aber Hannovers Top-Turner sind schon obenauf, das lässt sich nicht leugnen. Erstmals haben es drei Top-Athleten in den vorläufigen Olympiakader geschafft. Andreas Toba und Glenn Trebing vom TK Hannover sowie Mika Säfken vom TuS Vinnhorst sind aber nicht nur nominiert, sie wollen und können es tatsächlich zu den Spielen 2021 in Tokio schaffen. Anzeige „Das ist wirklich ein historischer Erfolg. Es ist fantastisch, dass wir den Kern der DTB-Auswahl stellen“, sagt Katharina Preinfalk, Abteilungsleiterin Olympischer Spitzensport im Niedersächsischen Turner-Bund (NTB). „Für den Stützpunkt Hannover ist das sehr gut. Vielleicht hat man uns hier bisher ein bisschen unterschätzt, aber damit ist es jetzt vorbei“, sagt der mehrfache deutsche Meister Toba, der schon in London 2012 und vier Jahre später in Rio de Janeiro dabei war.

Der 30-Jährige strahlt bei unserem Besuch vorm Training, überhaupt wird viel gelacht und geflachst in diesem Quartett, zu dem Trainer Adrian Catanoiu gehört. Der Bundesstützpunkttrainer bittet täglich zu zwei Einheiten. Da ist es besser, wenn man sich bestens versteht. „Und sich zu dritt vorzubereiten, ist ein Riesenvorteil, davon profitieren wir alle. Wir haben als Trio hier viel mehr Freiheiten als in einer größeren Gruppe“, sagt Säfken. Der 20-Jährige hat es etwas überraschend in den DTB-Kader geschafft, gleichwohl mit einem formidablen Auftritt und Rang sechs beim internen Wettkampf für die Olympiakaderplätze in Kienbaum. „Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Nun stehen wir noch mehr im Fokus, können uns dem Bundestrainer mehr zeigen“, sagt Säfken, der besonders am Boden glänzte. Zwei Qualiwettkämpfe soll es noch geben Noch müssen alle drei ohnehin auf dem Boden bleiben, im Januar soll der Kader vorerst auf sechs Athleten begrenzt werden. Und zwei Qualiwettkämpfe für Tokio soll es noch geben, darunter die deutsche Meisterschaft. „Keiner kann sich sicher sein“, sagt der Döhrener Toba, der allerdings in Kienbaum „mit einer für mich durchschnittlichen Leistung“ gewann und als gesetzter Olympiafahrer gilt. Der ehemalige Kasseler Sportsoldat Trebing, der in der Südstadt wohnt, kam als Achter in das DTB-Aufgebot. Auch für den 20-Jährigen hat sich das kontinuierliche Training in Zeiten des Corona-Lockdown ausgezahlt, wie er sagt: „Wir haben einfach immer weitergemacht, nur eben ohne Wettkämpfe.“