Premiere: Wiesbaden-Trainer Rüdiger Rehm gegen Hannover 96 gesperrt

Der nächste 96-Gegner ist der SV Wehen Wiesbaden. In der HDI-Arena soll es am Wochenende besser laufen, als zuletzt in Regensburg bei der 0:1-Pleite.

Das Kellerduell bei Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) steigt allerdings ohne Wiesbadens Chefcoach Rüdiger Rehm, der nach seiner fünften Gelbe Karte gesperrt ist. Diese handelte er sich am Dienstagabend beim 1:0-Sieg gegen Aue ein. Damit ist er der erste Coach in Deutschland, der aufgrund der Anzahl der gelben Karten für ein Spiel gesperrt wird.