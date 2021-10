Presse nach Alptraum-Abend für Mourinho: AS Rom "sieht im Nordmeer ihre Team-Würde versinken"

Nach der wohl größten Blamage seiner Karriere hat Startrainer José Mourinho auch von den Medien einiges einstecken müssen. "Die Roma sieht im Nordmeer ihre Team-Würde versinken", schrieb die Zeitung La Repubblica nach der 1:6-Auswärtsniederlage des italienischen Erstligisten AS Rom gegen den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt in der Europa Conference League. Rom sei in "norwegischen Toren ertrunken", titelte der Corriere della Sera am Freitag. Mourinho, auch "The Special One" genannt, hatte erstmals in seiner Laufbahn mit über 1000 Spielen sechs Gegentreffer erlebt.

