Nach Presse-Boykott und French-Open-Rückzug: Osaka sagt auch Berlin-Turnier ab

Nach ihrem Rückzug von den French Open hat die Japanerin Naomi Osaka auch für das Tennis-Turnier in Berlin in der kommenden Woche abgesagt. Das teilten die Veranstalter mit. Der Tennis-Superstar hatte in der vergangenen Woche in Paris vor ihrem Zweitrunden-Spiel aufgegeben und danach öffentlich gemacht, dass sie immer wieder unter Depressionen leidet. Zuvor hatte es viele Diskussionen um einen Presseboykott der Japanerin gegeben, den die Nummer zwei der Welt zunächst nicht wirklich begründet hatte. Anzeige

"Leider haben wir die Nachricht erhalten, dass Naomi Osaka nicht in Berlin starten kann. Nach Rücksprache mit ihrem Management wird sie eine Pause einlegen", teilten die Veranstalter mit. Wie lange Osaka pausieren will und ob sie ab dem 28. Juni beim Rasen-Klassiker in Wimbledon antreten wird, ist weiter unklar.

Barbara Rittner: "Tennisfest der Superlative" Für die Turnierdirektorin, die ehemalige professionelle Tennis-Spielerin Barbara Rittner, dürfte die Absage von Naomi Osaka ein Dämpfer sein. Auf der Website des Turniers wirbt sie in einer Mitteilung vom 19. Mai noch mit der sportlichen Klasse der Top-Spielerinnen, zu denen sie auch Osaka zählt: "Wir haben acht Top-Ten-Spielerinnen am Start, plus die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber. Das wird ein Tennisfest der Superlative." Als weitere deutsche Spielerin steht Andrea Petkovic im Hauptfeld von Berlin. Die Darmstädterin erhielt von den Organisatoren eine Wildcard. Das Turnier in Berlin beginnt am Samstag mit den Spielen der Qualifikation.

