Spanische Presse adelt Real-Star Kroos nach Remis gegen Sevilla - Zidane hadert mit Schiri

Für die spanische Sportpresse war der deutsche Nationalspieler Toni Kroos beim glücklichen 2:2 von Real Madrid gegen den FC Sevilla der entscheidende Faktor bei den Königlichen. "Seine Lust am Spiel, sein Glaube und sein Fußball haben Madrid das Unentschieden gesichert", schrieb die Sportzeitung Marca. Kroos hatte in einer starken zweiten Halbzeit die Vorlage zum 1:1 durch Marco Asensio (67.) geliefert. In der Nachspielzeit (94. Minute) hatte er durch einen Schuss aufs Tor von Sevilla, der von Diego Carlos abgelenkt und damit zum Eigentor wurde, Anteil am Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Anzeige

Nach dem Spiel monierte Real-Trainer Zinedine Zidane die Leistung des Referees. "Ich verstehe gar nichts. Es gab ein Handspiel Militaos, aber auch von Sevilla. Es hat mich nicht überzeugt, was der Schiedsrichter gesagt hat. Aber es ist, wie es ist, er pfeift. Aber ich bin schon verärgert, weil man mir die Regeln zum Handspiel noch mal erklären muss", sagte der Franzose. Der Schiedsrichter hatte nach einem Handspiel von Militao Elfmeter für die Gäste gegeben, den der frühere Schalker Ivan Rakitic (78.) verwandelte. Handspiele von Spielern Sevillas ahndete er aber nicht.