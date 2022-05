Pressestimmen zum Pokalfinale: Leipzig ist jetzt ein "Titel-Klub" – Freiburg zeigt "Größe und Haltung" 

Mit letzter Kraft hat RB Leipzig in einem Final-Krimi den ersten großen Titel der jungen Vereinsgeschichte gewonnen. Der sächsische Bundesligist setzte sich im DFB-Pokal-Endspiel am Samstagabend nach 0:1-Rückstand und in Unterzahl im Elfmeterschießen mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:1) gegen den SC Freiburg durch, dessen Titeltraum im ausverkauften Berliner Olympiastadion jäh platzte. Der SPORTBUZZER fasst die Pressestimmen aus ganz Deutschland zusammen: Anzeige

Kicker: "Ein Meilenstein für Leipzig und die Krönung einer Ära. Lange Zeit sah es in diesem 79. Finale um den DFB-Pokal so aus, als sollte der SC Freiburg den ersten großen Titel seiner Vereinsgeschichte holen und RB sein Endspiel-Trauma nach 2019 und 2021 um ein drittes Kapitel erweitern. Doch am Ende eines elektrisierenden Krimis gab es die Begeisterungsstürme bei den Sachsen." Bild: "Jetzt ist Leipzig ein Titel-Klub. Leipzig holt sich mit einem dramatischen 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Freiburg den ersten DFB-Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte. Auf dem Weg zum Triumph muss RB zittern bis zum Ende! Freiburg-Kapitän Günter und Demirovic verschießen im Showdown eines irren Spiels die entscheidenden Elfer." Sport1: "Elfer-Krimi: RB krönt sich nach Elfer-Krimi. RB Leipzig holt mit dem DFB-Pokalsieg den ersten Titel seiner jungen Vereinsgeschichte, der SC Freiburg trauert. Das Finale wird zur Nervenschlacht - Platzverweis und Elfmeterschießen inklusive."

"Kleinigkeiten" entscheiden DFB-Pokalfinale

Süddeutsche Zeitung: "Freude, Trauer und ein Lichtermeer. Rasenballsport Leipzig holt im dritten Anlauf seinen ersten Titel im deutschen Profifußball - in einem Spiel, aus dem auch der SC Freiburg als Sieger hätte hervorgehen können. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten." Frankfurter Allgemeine: "RB Leipzig erstmals Pokalsieger. Nach dem Abpfiff der Verlängerung zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig lief im Berliner Olympiastadion der passende Song: 'Show must go on'. Im Fußball, wenn es in einem Spiel um alles geht, heißt das: Elfmeterschießen. Dabei hatten die 120 Minuten zuvor schon alles geliefert, was einen großen Pokalfight ausmacht."

Die Zeit: "Kein Märchen, eine Businessstory. RB Leipzig entdeckt das Außenseitergefühl der etwas anderen Art und gewinnt erstmals den DFB-Pokal. Der SC Freiburg holt dagegen viele Herzen."

RB jubelt im dritten Anlauf