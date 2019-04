Jetzt LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 vor dem Spiel gegen Gladbach 

Hannover 96 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) die Borussia aus Mönchengladbach. Auf der Spieltags-Pressekonferenz (ab 13 Uhr LIVE) beantwortet 96-Trainer Thomas Doll die Fragen der Medienvertreter. Ungewohnt: Horst Heldt sitzt nicht an seiner Seite, er wurde am Dienstag beurlaubt.