"Fokus ist ein wichtiger Begriff": Kocak warnt vor Bochum-Offensive - und lobt Elez

Warnung vor Bochums Wucht

In diesem Mannschaftsteil ist der kommende Gegner VfL Bochum aber deutlich besser - und das trotz Platz 14. Mit 28 Treffern haben sie die viertbeste Offensive der Liga. Ein Tor mehr als der Tabellendritte VfB Stuttgart. Aber der VfL hat eben auch die zweitschlechteste Defensive (30 Gegentore).

"Vor allem in der Offensive ist das eine sehr gute Mannschaft, sie werden mit viel Wucht die zweiten Bälle erzwingen", prognostiziert der 96-Trainer, der explizit vor Danny Blum, Simon Zoller und Silvere Ganvoula warnt. Letzterer hat neun Tore und fünf Assists zu verzeichnen, braucht 140 Minuten pro Treffer und ist der zweitbeste Scorer der 2. Bundesliga.

Und obwohl den Roten Auswärtsspiele in dieser Hinrunde zu liegen scheinen, 96 ist Zweiter der Auswärtstabelle, wartet mit Bochum ein heimstarker Kontrahent, der im Vonovio-Ruhrstadion noch ungeschlagen ist (zwei Siege, sechs Remis). Aber: "Wir haben genug Selbstvertrauen, um sagen zu können, dass wir das Spiel gewinnen wollen", sagt Kocak, der sich und seinem Trainerteam nur "minimalen Anteil" an den zwei vergangenen Erfolgserlebnissen anrechnet. Um den Kollegen in Bochum die Arbeit "nicht zu einfach zu machen", verrät Kocak nicht, welche taktische Ausrichtung er wählen wird. Fraglich also, ob er wieder zwei Spitzen zum Zuge kommen lässt, wie gegen Aue. Doch die Tendenz geht dahin.