Jetzt LIVE: die Pressekonferenz von Hannover 96 vor dem Spiel gegen Osnabrück

Hannover 96 will am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Nach dem Sieg bei Dynamo Dresden wollen die Roten nachlegen und in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Vorab stellt sich Trainer Mirko Slomka auf der Spieltags-PK den Fragen der Medienvertreter.