JETZT LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 vor dem Spiel bei Hertha BSC

In einer "normalen" Saison müsste sich Hertha BSC noch ein wenig um den Klassenverbleib im deutschen Fußball-Oberhaus sorgen. 35 Punkte hat die alte Dame aus der Bundeshauptstadt auf dem Konto. Erst 35, angesichts der starken Hinrunde, in deren Verlauf Pal Dardai und sein Team 24 Zähler einfahren konnten. Wie gut, dass es in dieser Spielzeit einige noch deutlich schwächere Mannschaften gibt - allen voran sind hier der VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg und natürlich Hannover 96 zu nennen.

Beginn der Abschiedstournee von Dardai

Dank dieser Teams hat die Hertha die Klassenerhalt praktisch längst sicher. In aller Ruhe gehen die Berliner das Heimspiel am Ostersonntag (18 Uhr) gegen Schlusslicht 96 jedoch nicht an. Zum Saisonende hört Dardai als Chefcoach auf. Das gleiche Schicksal blüht Thomas Doll in Hannover. Wie positiv gestimmt der 53-Jährige die Aufgabe in Berlin mit seiner Mannschaft angeht, verrät er in der Pressekonferenz.