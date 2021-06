Pressekonferenz zum Nachlesen: Das sagen Bundestrainer Löw und DFB-Direktor Bierhoff nach dem EM-Aus

Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft äußerten sich der scheidende Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff noch einmal vor der Abreise aus dem Teamquartier in Herzogenauarach öffentlich. Die digitale Abschlusspressekonferenz startete um 12.30 Uhr.

Löws Ära als Bundestrainer endete am Dienstagabend mit dem 0:2 im Achtelfinale gegen England im Londoner Wembley-Stadion. Sein Nachfolger wird sein ehemaliger Assistent Hansi Flick (56), der zuletzt sehr erfolgreich beim FC Bayern München gearbeitet hatte. Bierhoff dürfte sich vor allem auch zum Neubeginn äußern. Flick soll das Team bei der nächsten Weltmeisterschaft 2022 in Katar und der Heim-Europameisterschaft 2024 zurück in die Weltspitze führen, wie Bierhoff bereits bei der Verpflichtung von Flick angekündigt hatte. Die ersten Länderspiele mit Flick finden im September statt.