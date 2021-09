Pressesprecher Henry Buschmann verlässt Dynamo Dresden

Dresden. Es hatte sich angedeutet , am Dienstag wurde es auch offiziell verkündet: Dynamo Dresden trennt sich von seinem langjährigen Pressesprecher Henry Buschmann. Der 38-Jährige scheidet nach Meinungsverschiedenheiten mit der Geschäftsführung nach elf Jahren im Verein am Monatsende aus seinem Amt aus. Seit 2013 war er Pressechef gewesen, nun löst ihn Ronny Zimmermann ab, der schon seit August als Leiter Vereinsentwicklung und Vereinskommunikation bei Dynamo arbeitet.

Pressesprecher Henry #Buschmann verlässt die SGD zum 30. September 2021, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Mit seinem Ausscheiden werden die Zuständigkeiten in den Bereichen Medien, Digital und Kommunikation neu aufgestellt. 👉 https://t.co/MLub8ug9uc #sgd1953 pic.twitter.com/JFSxYzrwbl

Buschmann zeigte sich enttäuscht von seiner Freistellung und deren Art und Weise. „Das muss ich erstmal sacken lassen“, sagte er in einem Telefonat mit dem SPORTBUZZER, in dem er sich persönlich verabschiedete. Dass er den zeitaufwändigen und schwierigen Job geliebt hat, daran ließ er auch in der Pressemitteilung des Vereins keinen Zweifel: „Ich habe über zehn sehr intensive, emotionale und spannende Jahre bei Dynamo erlebt. Für mich war es immer etwas ganz Besonderes, für diesen Verein tätig zu sein.“