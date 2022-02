"Leb wohl und auf Nimmerwiedersehen": Pressestimmen zum Abschluss von Olympia in Peking

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind am Sonntag mit der Abschlussfeier im Vogelnest-Stadion zu Ende gegangen. Um 21.37 Uhr Ortszeit erlosch vor den Augen von Chinas Präsident Xi Jinping und IOC-Chef Thomas Bach das olympische Feuer. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees sprach von "wahrhaft außergewöhnlichen Spielen". Die internationale Presse bewertet die Winterspiele eher mit kritischen Worten. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Großbritannien

The Guardian: "Winterspiele, die absurd, verstörend und oft außergewöhnlich waren. Die seelenzerstörende Geschichte der jungen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wird im Gedächtnis bleiben."

The Telegraph: "Leb wohl und auf Nimmerwiedersehen zu den elendigsten Spielen von allen. China, Uiguren, Kamila Walijewa und Putin: Was eine Show des Wintersports werden sollte, war eine Reihenfolge an Skandalen."