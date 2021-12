Pressestimmen zum Bayern-Sieg beim BVB: "Lewandowski besiegt Haaland mit der Hilfe von Hummels"

Hintergrund für den Ärger war zum einen der Elfmeter für die Bayern nach einem Handspiel von Mats Hummels, den Zwayer erst nach Studium der Video-Bilder gab. Zum anderen hatte der Schiedsrichter beim Tackling von Lucas Hernandez gegen Marco Reus keinen Elfmeter gegeben und auf die Betrachtung der Videobilder verzichtet - auch das verärgerte den Revierklub. "Es ist schade, dass ein Spiel so entschieden wird. Das Spiel hätte einen anderen Ausgang und Entscheidungsfindung verdient gehabt", sagte Rose am Samstagabend dem TV-Sender Sky. In England schwärmt die Daily Mail von einem "knallharten Klassiker-Wahnsinn" - die Aussagen von Nationalspieler Jude Bellingham spielen in den Berichten natürlich auch eine Rolle. Während in Spanien Lewandowski der gefeierte Held ist, schreibt Tuttosport aus Italien von "bester Unterhaltung".

Deutschland

Bild: "Bayern glücklicher Sieger in irrem Topspiel. Da war alles drin, was wir am Fußball lieben. Am Ende siegt Bayern, weil Hummels den Ball an den Arm bekommt und Schiri Zwayer auf den Punkt zeigt."

Kicker: "VAR-Eingriff führt zum Handelfmeter: FC Bayern siegt in Dortmund nach turbulenten 101 Minuten. Der VAR-Eingriff samt Handspielentscheidung machte am Ende den Unterschied."

WAZ: "Dieses Topspiel am Samstagabend in Dortmund wird noch lange in Erinnerung bleiben, da konnte der Regen noch so tröpfeln, die Partie ließ niemanden kalt. Sie schwankte hin und her."

Süddeutsche Zeitung: "Ein wildes Spiel voller Gift. Kreative Angriffsreihen, konfuse Defensiven und ein umstrittener Schiedsrichter: Das 3:2 des FC Bayern bietet reichlich Debattenstoff - besonders Mats Hummels wird den Abend nicht so schnell vergessen."