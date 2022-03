Pressestimmen zur Wahl von DFB-Präsident Neuendorf: "Muss vom Keller bis zum Dachboden aufräumen"

Bernd Neuendorf geht zuversichtlich in seine dreijährige Amtszeit als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. "Wir haben uns verjüngt und sind weiblicher geworden. Das ist ein wichtiges Signal und macht mich auch ein wenig stolz. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen", sagte der 60-Jährige am Freitag nach seiner Wahl auf dem DFB-Bundestag in Bonn. Er empfinde große Freude und Lust, aber auch Respekt vor den vielen Aufgaben, um die sich der DFB kümmern müsse. Und das ist die einhellige Meinung. Die ersten Schritte des neuen Verbandschefs werden genau beobachtet. Auch die Wahl-Pleite von Rainer Koch ist ein Thema. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat die Pressestimmen gesammelt. Anzeige

Magdeburger Volksstimme: Bernd Neuendorf heißt der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Das ist eine wichtige Nachricht von der gestrigen Wahl. Doch die viel wichtigere lautet: Rainer Koch gehört nicht mehr zum Präsidium."

Kicker: Es ist nicht zum ersten Mal fünf vor zwölf für den DFB. Neuendorf hat in seiner sachlichen Bewerbungsphase erkennen lassen, dass er weiß, was die Uhr geschlagen hat. Seine Drohung am Ende seiner Rede auf dem Bundestag lautete: Wer den Weg des kulturellen Wandels und der Erneuerung nicht mitgeht, wird ihn zum entschiedenen Gegner haben. Herr Präsident, wir nehmen Sie beim Wort!

Schwäbische Zeitung: Bernd Neuendorf ist der neue DFB-Präsident. Ohne dem 60-Jährigen an seinem ersten Tag verbal direkt wieder die Siegessträuße entreißen zu wollen, der SPD-Politiker selbst dürfte wissen, dass es nun vor allem auf die Zeit nach den Glückwünschen ankommt. Der Fußball-Quereinsteiger muss beweisen, dass seine Wahl kein Sieg der bestehenden Ordnung, der alten Garde und der verknöcherten Struktur ist, die den größten Sportverband der Welt seit Jahren zu einer Art Seifenoper mit Skandal-Abonnement hat verkommen lassen. Nur weil das "System Koch" mit dem Verpassen der Vizepräsidentschaft von Rainer Koch oberflächlich verschwunden ist, strahlt über der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt längst nicht automatisch die Dauersonne. Tief ins Wurzelwerk des Verbandes eingesickerte Strukturen werden auch in Zukunft greifen, auch weil Koch weiter im DFB-Vorstand sitzt. Dass der einflussreiche Dauerfunktionär Neuendorf mit seiner Unterstützung überhaupt ins Amt verhalf, ist ein kleiner Makel für den Neuen.

Stuttgarter Nachrichten: Der große Befreiungsschlag ist dem DFB mit der Wahl Bernd Neuendorfs, der den Weg der Erneuerung und des kulturellen Wandels angekündigt hat, nicht gelungen. Dabei lag der Fehler in einer halbherzigen Kandidatenauswahl, denn echte Hochkaräter der Branche machen inzwischen einen ganz großen Bogen um ein Funktionärsamt unter dem Dach des viermaligen Fußball-Weltmeisters. Bisher ist Neuendorf vielmehr ein engagierter Leichtmatrose - und beschwört daher den Teamgedanken. Unstrittig ist allerdings, dass der tief im Morast der Eitelkeiten fest sitzende DFB eine starke Führungsfigur bitter benötigt. Angesichts der Größe der Aufgabe sind allerdings große Zweifel erlaubt, ob der neue Präsident dieser gewachsen ist.

ARD-Sportschau: Kochs Niederlage ist (...) schon jetzt ein weiterer Erfolg für den neuen Präsidenten Bernd Neuendorf, der ebenfalls ein außergewöhnliches Ergebnis erzielte. Der von ihm beschworene Neuanfang dürfte nun deutlich leichter fallen.



"Jetzt also der x-te Neuanfang" ZDF: Steuerfahndung und Staatsanwälte gehen ein und aus beim DFB, der Ruf des Hauses ist komplett im Eimer. Jetzt also der x-te Neuanfang. Neuendorf muss den DFB komplett umkrempeln, vom Keller bis zum Dachboden aufräumen. Das ist eine Aufgabe, die die Quadratur des Kreises wie ein Kinderspiel erscheinen lässt, möchte man meinen.