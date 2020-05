Internationale Pressestimmen zum Bundesliga-Neustart: "Im Fokus der Fußball-Welt"

DFL-Boss Christian Seifert wirkte sichtlich aufgeräumt, als er die ersehnte Fortsetzung der Saison in der 1. und 2. Bundesliga mit dem 26. Spieltag am 16. Mai verkündete. "Das ermöglicht allen Klubs die Weiterführung ihrer betrieblichen Tätigkeit und bedeutet für manche Klubs das wirtschaftliche Überleben“, betonte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der 36 Profivereine. Zum Neustart nach neun Wochen geht es gleich mit dem brisanten Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 weiter.

Die internationale Presse staunt größtenteils über das schnelle Handeln Deutschlands. Die Bundesliga ist die erste Liga in Europa, die nach der Corona-Krise wieder startet. So schreibt die renommierte New York Times, dass der Neustart der Bundesliga ganz Europa "Hoffnung" gebe. Der Guardian aus England sieht den Neustart dagegen etwas kritischer: "Die Bundesliga setzt mit der Rückkehr Mitte Mai ihren Ruf aufs Spiel", kommentiert das Blatt. Was die Presse weltweit schreibt, seht ihr in der Bildergalerie!

Internationale Pressestimmen zur Bundesliga-Fortsetzung

Ungeachtet der Aufbruchstimmung warnte er jedoch DFL-Boss Seifert vor allzu großer Euphorie in der Milliarden-Branche, die er längst noch nicht gerettet sieht. "Mit der Aufnahme des Spielbetriebes ist maximal ein Zwischenziel erreicht. Wir haben noch mal eine ordentliche Etappe vor uns. Es ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen", sagte der DFL-Geschäftsführer und appellierte: "Diesem Vertrauensvorschuss müssen wir gerecht werden. Ich gehe davon aus, dass die Umsetzung unseres Konzepts bei allen Vereinen Chefsache ist."

