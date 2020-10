Pressestimmen zur BVB-Pleite in Rom: "Lazio und Immobile liefern eine Show"

Die Pressestimmen aus Italien zum Lazio-Sieg

Corriere dello Sport: Nach 13 Jahren Wartezeit in der Champions League überwältigen die Biancocelesti die Deutschen am Ende eines dominierten Spiels im Olimpico. Für Inzaghi hätte es kein besseres Debüt in der Champions League geben können.

La Repubblica: Inzaghis Team, das nach 13 Jahren wieder in die Champions League zurückgekehrt ist, zeigt eine großartige Herangehensweise an das Spiel. Lazios taktischer Plan erweist sich als effektiv.

Hamann nach BVB-Niederlage: So muss Dortmund ums Weiterkommen in der Champions League bangen

Für die Borussia war es nach dem 0:2 bei Inter Mailand, dem 1:3 in Barcelona und dem 0:2 in Paris die saisonübergreifend vierte Champions-League-Niederlage in Serie. Das zeugt von anhaltender fehlender Reife in Stadien potenter internationaler Gegner. "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Das ist eigentlich unerklärlich und natürlich nicht unser Anspruch. Wir haben heute alles komplett vermissen lassen", gestand Kapitän Marco Reus.