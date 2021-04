Pressestimmen zum Champions-League-Aus: "Die Bayern fallen vor Neymar auf die Knie"

Trotz eines Comeback-Sieges gegen Paris Saint-Germain stürzte der FC Bayern München am Dienstagabend von Europas Fußball-Thron. Das Kopfballtor von Eric Maxim Choupo-Moting (40. Minute) zum 1:0 (1:0) reichte nach der 2:3-Heimniederlage wegen der Auswärtstorregel nicht zum Halbfinaleinzug. Die internationale Presse kritisiert die FCB-Offensive und schreibt von einer PSG-Rettung. In Spanien lobt die Sport aus Barcelona besonders den Auftritt von PSG-Star Neymar.

Im Überblick: Internationale Pressestimmen zum Bayern-Aus

Abendzeitung (Deutschland): "Trotz eines 1:0-Auswärtserfolges bei Paris Saint-Germain scheitern die Münchner im Viertelfinale der UEFA Champions League. Choupo-Moting bringt die Bayern vor der Halbzeit in Führung, in der zweiten Halbzeit bleiben die Münchner offensiv zu harmlos."

Le Parisien (Frankreich): "Enorm! Nach Barca in der Runde zuvor wirft PSG nun auch den Vorjahressieger Bayern aus dem Rennen. Für die Mannschaft um Neymar und Mbappé geht das Abenteuer weiter."

L'Équipe (Frankreich): "Der Schrei des Herzens! PSG leidet gegen Bayern - steht jedoch im Halbfinale der Champions League. Am Ende eines erstickenden Matches bringt Paris den Titelverteidiger zu Fall."

La Rebubblica (Italien): "Spektakel in Paris. Bayern München gewinnt 1:0, steht aber nicht im Rampenlicht."

Marca (Spanien): "PSG schlägt den Champion in einer weiteren Ode an den Fußball. PSG und Bayern (0:1) haben ein Fußballdenkmal gesetzt, das im Louvre als eines der besten K.o.-Spiele in der Geschichte der Champions League ruhen sollte."

Sport (Spanien): "Die Bayern fallen vor einem unaufhaltsamen Neymar auf die Knie."