Pressestimmen zur Tuchel-Verpflichtung des FC Chelsea: "Verrücktes Genie" - "Kontrollfreak"

Nur wenige Wochen nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain übernimmt Thomas Tuchel den Job beim nächsten europäischen Spitzenklub. Der ehemalige Bundesliga-Coach wird beim FC Chelsea in der Premier League Nachfolger von Frank Lampard und trainiert damit unter anderem die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Am heutigen Mittwoch (19 Uhr/Sky) gibt der 47-jährige Trainer sein Debüt für Chelsea in der Premier League im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers.

Tuchel erwartet eine schwierige Mission

Kicker (Deutschland): "Tuchel passt wie der Big Ben zu London. Er hat in Dortmund und Paris und auch schon in Mainz seine hohe Fachkompetenz bewiesen. Chelseas Kader bietet, was Tuchel mag: technisch gute und schnelle Spieler. Daraus lässt sich was formen."

Spox (Deutschland): "In London wartet auf Tuchel eine hochtalentierte, temporeiche, offensiv hochqualifizierte Mannschaft. Der Dirigent Tuchel hat im königsblauen Orchester die für seine Musik richtigen Instrumente. Tuchel und Chelsea, das kann funktionieren. Seine taktischen Möglichkeiten sind wesentlich größer als die seines Vorgängers."

L'Equipe (Frankreich): "Ancelotti, Emery, Tuchel: Nach ihrem Abschied von PSG erholten sie sich schnell wieder. Neben der Meisterschaft ist es eine schwierige Mission, die Tuchel in der Champions League erwartet."