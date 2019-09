Internationale Pressestimmen zur Deutschland-Pleite gegen Holland: "Herber Dämpfer"

Zum Durchklicken: Die Pressestimmen zur Deutschland-Niederlage im Überblick

„Holland war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, wir haben verdient verloren“, sagte Löw bei RTL. „Obwohl wir 1:0 in Führung waren , hatte man nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel unter Kontrolle haben.“ Er sei „enttäuscht“, weil das Team „unter unseren technischen Möglichkeiten“ gespielt habe. „Die Holländer konnten nachrücken, wir haben hohe Bälle gespielt. Das war nicht das Spielverständnis, was wir eigentlich wollen.“

Serge Gnabry rechtfertigte zwar die Stammplatzgarantie des Bundestrainers mit dem Führungstreffer für die DFB-Auswahl in der 9. Minute, konnte die Schlappe aber nicht verhindern. „Bei jeder Niederlage überwiegt die Enttäuschung“, sagte er. „Wir kriegen die Gegentore viel zu leichtfertig, schenken das 2:3 einfach so her. Das darf uns einfach nicht passieren.“ Niklas Süle äußerte enttäuscht: „Das kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in einem Heimspiel so wenig Ballbesitz haben. Das war ein ganz schwaches Spiel von uns.“