Internationale Pressestimmen zum FCB-Sieg gegen den BVB: "Flicks neue Bayern zerreißen Dortmund in Stücke"

Hier im Überblick: Das sind die internationalen Pressestimmen zum Sieg des FC Bayern gegen den BVB

Der FC Bayern hat dem BVB am 11. Spieltag der Bundesliga eine Lektion erteilt. So haben die internationalen Medien den deutschen Clasico wahrgenommen.

Ebenso wie der neue Mann an der Seitenlinie weckte wieder einmal Robert Lewandowski das Interesse der internationalen Gazetten. Der Grund: Der polnische Dauerknipser netzte doppelt ein und hatte damit großen Anteil am 4:0-Kantersieg der Hausherren. Der Stürmer hat damit in allen elf Bundesliga-Spielen mindestens einmal getroffen. Während die erneute Lewa-Show von den Medien in Europa gefeiert wurde, bekamen die Gäste aus Dortmund ihr Fett weg.