Internationale Pressestimmen zum DFB-Pokal-Sieg des FC Bayern: "Furiose Münchner Art"

Niko Kovac bedankte sich mit einem Megafon bei den jubelnden Fans, die Spieler hüpften mit dem Pokal im Konfettiregen. Der Trainer hat mit dem FC Bayern den Angriff von RB Leipzig abgewehrt und sein erstes Jahr in München mit dem Double gekrönt . Eine Woche nach der 29. deutschen Meisterschaft gewannen die Bayern am Samstagabend mit einem 3:0 gegen die Sachsen auch zum 19. Mal den DFB-Pokal . Ein brillanter Kopfball (29. Minute) und ein Konter-Tor von Robert Lewandowski (85.) sowie eine Einzelaktion von Kingsley Coman (78.) entschieden ein packendes Finale.

Wie wird das zwölfte Double des FCB im In- und Ausland wahrgenommen? Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen der internationalen Presse zusammengefasst und die Schlagzeilen und Artikel aus Süddeutscher Zeitung, Bild, Daily Mail & Co. zusammengetragen. Von Begeisterung über den Treffer von Coman über Ehrfurcht vor der in entscheidenden Momenten präzisen Münchner Angriffsmaschinerie bis hin zu Enttäuschung über RB Leipzig ist alles vorhanden.