Internationale Pressestimmen zur Haaland-Gala beim BVB-Sieg gegen PSG: "Der Beste der Welt"

Wunderstürmer Erling Haaland und seine Mitspieler ließen sich minutenlang von der Südkurve feiern. Angeführt vom 19 Jahre alten Norweger schlug Borussia Dortmund Paris Saint-Germain mit dem ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel und ebnete sich den Weg ins Viertelfinale der Champions League. „Wir müssen so weitermachen. Ich will in Endspiele“, sagte Haaland bei DAZN.

Die internationale Pressestimmen zur BVB-Gala gegen PSG hier im Überblick

Der Winter-Neuzugang der Dortmunder schoss beim 2:1 (0:0)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend gegen PSG mit dem 2017 im Unfrieden aus Dortmund geschiedenen Tuchel in einer rasanten Schlussphase beide BVB-Tore (69. und 77. Minute). „Ich habe nicht allzu viel nachgedacht, ich habe den Moment genossen“, sagte Haaland. Und die internationale Presse ist beeindruckt: Haaland sei schon jetzt "der König von Dortmund", titelte etwa die Gazzetta dello Sport. Die französische Presse war dagegen von Paris enttäuscht. Der SPORT BUZZER zeigt die internationalen Pressestimmen im Überblick:

BVB jetzt mit guter Ausgangsposition

Es waren Haalands ersten Treffer in der Königsklasse für die Borussia. In der Vorrunde hatte er bei sechs Einsätzen bereits acht Mal für RB Salzburg getroffen. In der Bundesliga hat er nach fünf Spielen für den BVB acht Tore auf dem Konto. „Das ist schon eine Naturgewalt“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über den Norweger.

Der BVB fährt nun mit einer guten Ausgangsposition zum Rückspiel am 11. März in Paris. „Wir können auch in Paris etwas machen“, sagte Trainer Lucien Favre beim Sender Sky. „Wir wissen, wir haben eine gute Leistung gebracht, wir haben alles gegeben.“ Es sei erst Halbzeit, warnte allerdings Dortmunds Nationalspieler Emre Can.