Pressestimmen zum Halbfinale der Champions League: "Liverpool riss Villarreal das Herz aus dem Leib"

Der FC Liverpool hat mit seinem Trainer Jürgen Klopp das Finale der Champions League erreicht und seine Chancen auf vier Titel in dieser Saison gewahrt. Der Klub aus der Premier League gewann das Halbfinal-Rückspiel beim Bayern-Bezwinger FC Villarreal mit 3:2 und zog in das Endspiel in der europäischen Königsklasse am 28. Mai in Paris ein. Sowohl die spanischen als auch die britischen Zeitungen waren vom Spielverlauf des Rückspiels, in dem der Außenseiter zur Halbzeit mit 2:0 führte, überrascht. Die Pressestimmen.

