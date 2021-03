"Wie bei Merkel in der Corona-Krise": Die internationalen Pressestimmen zum Löw-Rücktritt

Joachim Löw hat schon immer gemacht, was er will. Der Rekord-Bundestrainer und umjubelte Weltmeister-Macher von Rio 2014 bleibt sich ungeachtet rapider abgestürzter Sympathiewerte auch bei seinem nun doch plötzlichen Abschied selber treu. Nicht nach dem WM-Desaster in Russland 2018, nicht nach dem sportlichen Abstieg aus Europas Elite-Zirkel in der Nations League und auch nicht im großen Sturm der öffentlichen Entrüstung nach der schwarzen Nacht von Sevilla kündigte der "Ewige Jogi" seinen Rückzug an. Anzeige Ist dieser Abschied also überraschend? Ja und nein. Unerwartet ist der Zeitpunkt. In der kommenden Woche nominiert Löw seinen Kader für die ersten drei Länderspiele des Jahres gegen Island (25.3.), in Rumänien (28.3.) und gegen Nordmazedonien (31.3.). Vor einer Woche startete er noch eine Interview-Offensive, in der er nicht den Hauch eines Anscheins erweckte, seinen Vertrag bis zur WM im kommenden Jahr in Katar nicht erfüllen zu wollen. Seine Gedanken eines Neuaufbaus gingen immer sogar noch bis zur Heim-EM 2024.

Der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen will Löw aber erst mit 48 Stunden Verzögerung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit DFB-Präsident Fritz Keller. Zuvor hat der SPORTBUZZER die Pressestimmen zum Löw-Aus gesammelt.

Deutschland Frankfurter Rundschau: "Die Europameisterschaft im Sommer wird zeigen, ob die Leute hinterher sagen, er wäre besser früher gegangen. Es ist bei Joachim Löw ein bisschen wie bei Angela Merkel in der Corona-Krise und der Hoffnung auf viele, viele Geimpfte für den Sommer. Wenn das Land zur Ruhe kommt, lässt sich manches vielleicht heilen. Wenn der ewige Bundes-Jogi den EM-Titel holt, seine letzte unerfüllte sportliche Sehnsucht, geht er als Held. Dass es Zeit ist, dass sich was dreht, haben beide gespürt. Eine einfache Nachfolgeregelung findet sich hier wie dort nicht. Der logische Kandidat nach Löw hat umgehend abgesagt. Einen deutschen Bundestrainer Jürgen Klopp wird es so schnell nicht geben. Dem Fußball geht es wie der Politik: Wer kann eine neue Story erzählen."

Bild: "Vier Monate nach dem 0:6-Debakel in Spanien hat Jogi Löw die richtigen Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt nach der EM 2021 verkündet. Das verdient Respekt! Es ist fair, dass der Weltmeister-Macher von 2014 die Chance bekommt, im Sommer die WM-Blamage 2018 wiedergutzumachen. Löw wird in den letzten vier Monaten seiner Amtszeit hoch motiviert sein, um sich mit einem starken Turnier nach 15 Bundestrainer-Jahren zu verabschieden. Darum ist klar, dass mindestens Müller nominiert wird, aber auch Hummels sehr gute Chancen hat. Löw interessiert das Projekt Neuaufbau nicht mehr, sondern nur noch Siege. Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche EM!"

Süddeutsche Zeitung: "Der Zufall will es, dass Joachim Löw mit seinem Abtreten im Juli der im Spätsommer scheidenden Regierungschefin Angela Merkel ein wenig vorausgeht. Deutsche Bundestrainer und Bundeskanzler hatten immer wieder seltsam symbiotische Beziehungen: Helmut Kohl und Berti Vogts zum Beispiel ergänzten sich als Repräsentanten ihrer Zeit. Auch Merkel und Löw haben auf ihre Weise in ihren unterschiedlichen Tätigkeiten viel gemein gehabt. Die Schicksalsgefährten der nächsten Ära sind noch nicht klar benannt. Ob Jürgen Klopp oder Hansi Flick besser zu Markus Söder oder zu Armin Laschet passen, das muss sich noch zeigen." Stuttgarter Nachrichten: "Jetzt also doch. Joachim Löw hört auf. Im Sommer, nach der EM, ist Schluss für den Bundestrainer. Das ist es wohl, was im Sport eine Ära ist - die in den Augen vieler Experten und Fans zu spät zu Ende geht. Besser spät als nie. Löw und sein Team wirkten zuletzt kraftlos - und die Stimmung der Fußballnation Deutschland rund um ihr Flaggschiff DFB-Elf erreichte immer neue Tiefpunkte. Das alles hing eng mit Löw zusammen, bei dem sich in der öffentlichen Wahrnehmung Überdruss einstellte. Der Weltmeistertrainer brachte den deutschen Fußball von 2006 an voran, mit Offensivfußball, mit dem regelmäßigen Einzug ins Halbfinale bei großen Turnieren und dem Höhepunkt 2014. Löw also hat riesige Verdienste. Er hat nur den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt verpasst: Denn schon nach der WM 2018 in Russland wäre es an der Zeit gewesen." Kicker: "Löws Entscheidung, seine DFB-Tätigkeit einzustellen, ist die richtige. Sie hilft allen Beteiligten, der Nationalmannschaft, dem Verband sowie ihm selbst. Die Diskussion über seine Person drohte weiterhin permanent und bei jeder kleinsten Gelegenheit aufzuflackern. Mit einem frühen, eigentlich jedem Ausscheiden vor dem EM-Finale wäre dieser Bundestrainer ohnehin nicht mehr zu halten gewesen. Und bei einem Titelgewinn hätte sich Löw selbst fragen müssen, was er nach dem WM-Triumph 2014 noch erreichen könnte in dieser Rolle. Aber diese Perspektive EM-Sieg haben der Bundestrainer und seine Spieler im Länderspiel-Jahr 2020 einigermaßen eingetrübt."

Joachim Löw: Seine Bundestrainer-Ära in Bildern Weltmeister-Macher und Rekord-Bundestrainer: Bereits seit 2006 trainiert Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft. Seit der WM 2018 musste der 60-Jährige allerdings auch den einen oder anderen sportlichen Rückschlag hinnehmen. Der SPORTBUZZER zeigt die emotionalsten Momente der Ära Löw! ©

England Daily Mail: "Löw kündigt seinen Abschied als DFB-Chef nach der Euro 2021 an. Er wird seinen Vertrag vorzeitig auflösen. Die Blamage gegen Spanien und die Tatsache, dass einige Spieler ihn öffentlich in Frage gestellt haben, haben ihren Teil dazu beigetragen. Nimmt Jürgen Klopp jetzt seinen Platz ein?" Guardian: "Joachim Löw tritt nach der Euro 2020 als deutscher Trainer zurück." Sun: "Joachim Löw verkündet Abschied als Deutschlands Trainer - 15-jährige Ära inklusive WM-Triumph 2014 endet."

Spanien Marca: "Offiziell: Löw wird das deutsche Team verlassen. Der Trainer hatte einen Vertrag mit der "Mannschaft" bis 2022, hat sich aber dazu beschlossen, seinen Abschied vorzuverlegen." El Pais: "Der Trainer, der 2014 Weltmeister wurde, wird sein Amt nach 17 Jahren mit der Mannschaft niederlegen." AS: "Löw verabschiedet sich von Deutschland. Nach 17 Jahren im deutschen Team gab er bekannt, dass die EURO sein letztes Turnier als Trainer sein wird." Mundo Deportivo: "Löw verlässt diesen Sommer die deutsche Nationalmannschaft! Der DFB gab am Dienstag bekannt, dass der aktuelle Trainer seinen Platz nach der Europameisterschaft räumen wird."