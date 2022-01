Pressestimmen: Serbiens Medien bezeichnen Ausweisung von Novak Djokovic als "Schande"

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat am Sonntag in seiner Visums-Frage vor dem australischen Bundesgericht verloren und musste das Land verlassen. Seine Teilnahme an den Australian Open und die etwaige erfolgreiche Titelverteidigung ist folglich geplatzt. In der Heimat des Weltranglistenersten kochen die Emotionen hoch. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic kritisierte den Umgang der australischen Behörden mit Djokovic scharf. Seit seiner Ankunft in Australien sei der ungeimpfte Spitzensportler "schikaniert und gequält" worden, sagte der Politiker am Sonntag zur britischen BBC. Man habe Djokovic "wie einen Massenmörder behandelt".

