Internationale Pressestimmen zum Duell zwischen RB Leipzig und Lyon: "Erste Halbzeit auf hohem Niveau"

Lyon. Mit dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League als Gruppensieger hat RB Leipzig den nächsten Meilenstein gesetzt. Die Sachsen werden mittlerweile nicht mehr nur in der Bundesliga gefürchtet, sondern haben sich auch auf der größten Fußballbühne des Kontinents einen Namen gemacht. „Viele Mannschaften haben vor uns Respekt. Denn wir haben gezeigt, wie gut wir sind, wenn wir ans Limit gehen. Da wollen wir weitermachen“, sagte Spielmacher Emil Forsberg .

Der schwedische Nationalspieler (9. Minute) hatte im abschließenden Gruppenspiel in Lyon per Foulelfmeter für die Führung gesorgt, Timo Werner (33.) ebenfalls per Strafstoß erhöht. Dass Lyon am Ende durch Houssem Aouar (50.) und Memphis Depay (82.) noch zum 2:2-Ausgleich (und Endstand) kam, sorgte dennoch für Unmut. Dennoch langte das Remis zu Platz eins in der Gruppe G und Leipzig bekommt bei der Auslosung am Montag einen Gruppenzweiten.