So kommentiert die Presse das 1:2: RB Leipzigs "zehnter Tabellenplatz kommt nicht von ungefähr"

Leipzig. Club Brügge galt in Todesgruppe A der Champions League als der machbarste der drei Gegner für RB Leipzig. Und dennoch scheiterten die Sachsen am Dienstagabend an genau dieser Hürde, und das auch noch vor heimischem Publikum in der Red Bull Arena. Die Folgen der 1:2-Niederlage (1:2) sind fatal. Mit null Punkten nach zwei Partien liegt der Bundesligist abgeschlagen auf Platz vier der Gruppe, kann die Träume von der KO-Runde der Königsklasse im Grunde begraben und muss hoffen, es noch irgendwie in die Europa League zu schaffen. Dafür wäre Platz drei nötig.

Anzeige