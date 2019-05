Internationale Pressestimmen zur Relegation: "Union stößt Stuttgart in Zweitliga-Abgrund"

Hier DURCHKLICKEN: Die internationalen Pressestimmen zum Relegations-Drama von Berlin

Große Enttäuschung bei den Stuttgartern, grenzenloser Jubel bei Union

„Ich bin seit 40 Jahren im Verein, auf diesen Tag habe ich so lange gewartet“, sagte Zingler, nachdem die Eisernen sich am Montagabend im Relegations-Rückspiel auch dank des Videobeweises ein 0:0 erzittert hatten. Damit war vier Tage nach dem 2:2 im ersten Duell der dritte Abstieg der Schwaben besiegelt. VfB-Sportdirektor Thomas Hitzlsperger schlug die Hände vor das Gesicht. „Das ist brutal enttäuschend. Es ist viel schief gelaufen in dieser Saison. Wir haben drei Trainer ausgewechselt. Es hat am Ende nicht gereicht“, sagte Hitzlsperger, Interimscoach Nico Willig sprach vom „Tiefpunkt“.