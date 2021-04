Pressestimmen zum Superliga-Plan: "Ein Erdbeben im europäischen Klub-Fußball"

Zwölf Top-Klubs aus Italien, Spanien und England haben sich zusammengeschlossen und wollen eine europäische Superliga gründen. Deutsche Vereine sind bei dem höchst umstrittenen Projekt bislang nicht dabei. Es geht um viel Geld - und angeblich auch um die Fans. Die internationale Presse kritisiert die Pläne von Real Madrid und Co. scharf. In England kommentiert die Daily Mail die Entscheidung als "Erdbeben-Bewegung, die Krieg im Sport ausgelöst hat". In Italien ist in der La Repubblica von einem "inakzeptablen Verlust" die Rede.

Im Überblick: Internationale Pressestimmen zur Superliga

Der Tagesspiegel (Deutschland): "Dass die Idee aus purer Geldgier entstanden ist, darüber lässt sich kaum streiten. Dass es ein Schlag ins Gesicht der kleineren Vereine und Fußballfans des ganzen Kontinents ist, da sind sich fast alle einig. Kurz gefasst: eine europäische Superliga aus zwölf bis 20 Megaklubs wäre ein grotesker 'Scheißhaufen'. Doch jetzt liegt der Haufen auf dem Tisch, und nun stellt sich die Frage: Was tun?"

Daily Mail (England): "Die Großen Sechs des englischen Fußballs haben sich einer neuen europäischen Super League angeschlossen, in einer Erdbeben-Bewegung, die Krieg im Sport ausgelöst hat. Die Entscheidung droht, den englischen Fußball zu spalten, nachdem die Premier League in einem Brief an die Klubs Sonntagnacht erkennen ließ, dass sie keinem derartigen Wettbewerb zustimmen werde."

The Guardian (England): "Das ist eine Idee, die sich nur jemand ausgedacht haben kann, der Fußball wirklich bis auf die Knochen hasst. Der den Fußball so sehr hasst, dass er ihn beschneiden, ausnehmen, zerlegen will, vom Spiel an der Basis bis zum Weltcup."