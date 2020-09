Pressestimmen zum US-Open-Finale zwischen Zverev und Thiem: "An Dramatik nicht zu überbieten"

Anzeige

Alexander Zverev hat den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere knapp verpasst. Der 23 Jahre alte Hamburger verlor am Sonntag im Endspiel der US Open in New York gegen den Österreicher Dominic Thiem nach einer 2:0-Satzführung noch mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). Nach 4:01 Stunden verwandelte der Weltranglisten-Dritte seinen dritten Matchball.

Thiem wirkte am Ende der Partie zeitweise gehandicapt durch eine Fußverletzung aus dem Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew. Doch der Österreicher kämpfte sich in die Partie zurück und schaffte den Satzausgleich. Im fünften und entscheidenden Durchgang blieb es offen bei nun teilweisen spektakulären Ballwechseln - mit dem besseren Ende für Thiem im Tiebreak. Die internationale Presse feiert aber nicht nur der Sieger für ein unglaubliches Match. Der SPORTBUZZER fasst die Reaktionen der Zeitungen zusammen.

ÖSTERREICH Kronen Zeitung: "Dominic Thiem hat in einem an Dramatik nicht zu überbietenden Finale österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der 13. September 2020 (Ortszeit) wird für den 27-jährigen Niederösterreicher für immer ein Feiertag bleiben." Kurier: "Erfolg und Misserfolg sind der Unterschied zwischen Traum und Realität. Bei Dominic Thiem liegt nichts mehr dazwischen, der Niederösterreicher erfüllte sich einen Lebenstraum. Als zweiter Österreicher nach Thomas Muster, der 1995 in Paris triumphiert hatte, holte sich Österreichs Superstar einen Grand-Slam-Titel. Wie der Steirer im Alter von 27 Jahren." DEUTSCHLAND n-tv: "Thiem ringt Zverev unter Krämpfen nieder" kicker: "Fünfsatz-Thriller: Thiem entreißt Zverev den US-Open-Titel" Bild: "Er sah schon wie der Sieger aus: Zverevs Titel-Traum zerstört. Österreicher Thiem gewinnt Final-Krimi bei den US Open" USA New York Times: "Dominic Thiem kehrt von zwei Sätzen zurück und gewinnt das US Open Finale. Thiem stürmte zurück, um Alexander Zverev in einem Tiebreaker im fünften Satz zu schlagen." Washington Post: "Zwei großartige Tennisspieler verbrachten den Sonntagabend mit einer ersten Grand-Slam-Trophäe, die vor ihnen glänzte. Sie wechselten sich ab und zuckten zusammen, zuckten zusammen und zitterten. Sie spielten den ganzen Weg, bis es so aussah, als würden sie im Schlamm spielen. Sie spielten, bis ihre Beine gallertartig wurden, ihre Aufschläge kaputt gingen und ihr Gehirn taub wurde. Sie spielten bis zur letzten Stufe, die sie spielen konnten: ein Tiebreaker im fünften Satz."

