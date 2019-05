Pressestimmen zum HSV-Debakel gegen Ingolstadt: "HSV mutiert zur Lachnummer"

Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga ein weiteres Debakel erlebt und den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die erschreckend schwachen Hanseaten verloren am Samstag gegen den FC Ingolstadt hochverdient mit 0:3 (0:1). Dementsprechend kritisch bilanzierte die deutsche Presse das drohende Aus des HSV im Rennen um den Aufstieg.

Der HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Debakel gegen Ingolstadt

An Kritikpunkten mangelte es angesichts der völlig enttäuschenden Leistung des Bundesliga-Absteigers nicht. Offensiv präsentierten sich die Hanseaten extrem harmlos und waren gleichzeitig in der Defensive äußerst anfällig gegen die konternden Ingolstädter. "Der HSV mutiert mal wieder zur Lachnummer", schreibt beispielsweise die Bild.

Die Pressestimmen zur HSV-Niederlage

Weil aber auch Paderborn am Freitag verlor, hat der HSV immer noch realistische Chancen auf den Aufstieg. Union Berlin, derzeit mit 53 Punkten nur dank der besseren Tordifferenz vor Hamburg auf dem Relegationsplatz, trifft am Sonntag auf Darmstadt. Um die 1. Bundesliga nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren, müssen die Hanseaten am nächsten Sonntag dringend gegen den direkten Rivalen Paderborn gewinnen. Bei einer weiteren Pleite droht jedoch das endgültige K.o.