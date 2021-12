Pressestimmen zum Marsch-Aus: "Das berührt die Führungsebene von RB"

Leipzig. Die deutschen Zeitungen und Online-Medien sind sich einig: Dass RB Leipzig und Coach Jesse Marsch nach nur fünf Monaten beziehungsweise 14 Bundesliga-Spieltagen getrennte Wege gehen, ist eine richtige und alternativlose Entscheidung. Die Gründe für das Scheitern des 48-jährigen Trainers sehen die Kommentatoren aber nicht nur beim US-Amerikaner selbst. Unsere Presseschau: Anzeige

Süddeutsche: „An genau jenem Tag, an dem sich der große Fußballideologe Ralf Rangnick mit seinem Trainerdebüt in England einen Jugendtraum erfüllte, wurde seine Ideologie an genau jenem Ort abgewickelt, an dem sie besonders erfolgreich war: in Leipzig. Jenen speziellen Fußball, den Rangnick an den RB-Standorten in Leipzig, Salzburg und New York installierte, verkörperte ja in Reinkultur der Trainer Jesse Marsch, der diesen Fußball an den RB-Standorten in New York, Salzburg und Leipzig weisungsgemäß aufführen ließ. Er übernahm nicht nur ein Team, das prägende Spieler verloren hatte, sondern auch eine Planstelle, die noch schwerer auszufüllen war als befürchtet. Bei RB müssen sie jetzt Fragen beantworten, die größer kaum sein könnten. Suchen sie einen Trainer, der für den RB-Stil steht und laufen damit Gefahr, ihren Spielern wieder die alte Lehre aufzuzwingen? Weiten sie ihre Suche auf andere Trainer aus und laufen damit Gefahr, den Klub ideologisch zu entkernen? Und wer entscheidet das eigentlich in einem Klub, der gerade gar keinen Sportdirektor hat?“

FAZ: „Bei der Bewertung seiner Arbeit kam Marsch auch nicht mehr zugute, dass die Mannschaft mitunter berauschenden Fußball zeigte wie beim 5:0 in Brügge. Eher bestärkten solche Auftritte die Verantwortlichen darin, was dieser Kader eigentlich zu leisten imstande wäre. Die Symptome, an denen RB krankt, haben sich längst zu einer schwereren Infektion entwickelt. Der Mannschaft mangelt es an Stabilität und am Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Der Kader ist nicht mehr wie früher für ein radikales Pressing zusammengestellt. Am deutlichsten sichtbar wurde das an Stürmer André Silva. Marschs Mängelliste ist lang, zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Amerikaner zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt nach Leipzig kam. Marsch fand eine Mannschaft vor, die ihre wichtigsten Führungskräfte gerade verloren hatte. Bei Sabitzer hatte sich wie schon im Fall von Nagelsmann der Eindruck aufgedrängt, dass die Leipziger Verantwortlichen nicht um jeden Preis versuchten, die führenden Angestellten zu halten. Eine schwerwiegende Fehleinschätzung.“

Bild: „Das Marsch-Aus war überfällig. Der Amerikaner hat aus einem der besten Kader der Liga viel zu wenig rausgeholt. Marsch selbst war schon längst nicht mehr von sich überzeugt. Dazu kamen grobe Fehler im Umgang mit dem Team: zu viel Rotation, unerklärliche Personalentscheidungen, mangelnde taktische Flexibilität. Zu viel, als dass Marsch die Wende noch zuzutrauen gewesen wäre. Daher die folgerichtige Trennung – die allerdings auch eine Niederlage für Boss Mintzlaff ist, dessen Wunschtrainer Marsch war.“

rblive.de: „Das Vertrauen in den Turnaround schwindet, das zeigt auch die Körpersprache der Mannschaft. Aber die ,desolate Leistung’ (Mintzlaff) schlägt sich auch in nackten Zahlen nieder. So führt mehr als jeder zehnte Torschuss gegen RB zum Erfolg, nur zwei Teams haben hier eine noch schlechtere Misserfolgsquote. Auch die Defensive ist löchriger geworden. 7,8 Schüsse gaben die Gegner pro Spiel im Vorjahr auf den Kasten von Peter Gulácsi ab, was den Ligabestwert darstellte. Mittlerweile sind es 11,9. Leipzig hat bereits fünf Gegentore nach Standardsituationen kassiert. Dies ist eine Frage eine Frage von Bereitschaft und Konzentration.“